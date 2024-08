Spiagge libere chiuse e falò vietati a Ferragosto a Vietri sul mare. A deciderlo è il sindaco De Simone che ha firmato un’ordinanza che andrà in vigore dal 13 al 16 agosto 2024, tutte le sere, dalle ore 19,00 alle 5,0 del mattino.

Campania. Niente falò a Ferragosto, le spiagge libere dove sono vietati

Stop dunque ad una delle usanze più tipiche del Ferragosto per evitare immondizia in spiaggia ma anche roghi e incendi. La decisione del sindaco arriva dopo l’assalto alle spiagge la notte di San Lorenzo con centinaia di persone riunite per i falò, malori e interventi del 118.

La stessa decisione è stata presa anche dal sindaco di Bacoli. Falò vietati il giorno 14 e 15 su tutte le spiagge libere del comune. Verranno intensificati i controlli, con eventuale elevazione verbali sanzionatori, per le relative infrazioni, procedendo altresì all’adozione di ulteriori provvedimenti di chiusura, per le aree del territorio comunale, interessate dai suddetti fenomeni.