Beni confiscati alla camorra, visita dei ministri Piantedosi e Abodi a San Marcellino e Casapesenna

Giornata nel segno della legalità per i ministri Piantedosi e Abodi, in visita oggi in provincia di Caserta. Prima tappa a San Marcellino, dove è stata scoperta la prima pietra del futuro centro sportivo polivalente che sorgerà su un bene confiscato, l’ex Euromilk.

Il progetto, finanziato con oltre 2 milioni di euro, nell’ambito del PNRR, prevede, tra i vari interventi, un campetto da calcio e una piscina con annessi spogliatoi ed è frutto della collaborazione tra Agrorinasce, Comune e l’ANBSC (l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). Ad accogliere i ministri le forze dell’ordine, una scolaresca, autorità civili e religiose. La visita è proseguita a Casapesenna, dove all’interno di un altro bene confiscato è stato inaugurato uno spazio di co-working, realizzato grazie al sostegno della Regione Campania.

Il servizio