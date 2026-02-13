Auto incendiata davanti al campo rom di Secondigliano: traffico in tilt sulla Circumvallazione Esterna

Momenti di tensione nel primo pomeriggio in via Circumvallazione Esterna, tra Arzano e Secondigliano, dove i carabinieri sono intervenuti davanti al campo rom dopo l’incendio di una carcassa d’auto.

Auto incendiata davanti al campo rom di Secondigliano: traffico in tilt in via Circumvallazione Esterna

Secondo quanto si apprende, il veicolo – ormai ridotto a carcassa – sarebbe stato dato alle fiamme poco prima con l’intento di bloccare la circolazione stradale. Il rogo ha infatti causato l’immediata paralisi del traffico lungo l’arteria, con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona. Alla base del gesto ci sarebbero, verosimilmente, tensioni legate all’interruzione dell’erogazione dell’acqua presso il campo rom, dovuta a lavori di riparazione su una conduttura.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri della Stazione di Secondigliano, anche i Vigili del Fuoco per lo spegnimento dell’incendio e gli operatori di Asia per le operazioni di sgombero e messa in sicurezza dell’area. I militari stanno inoltre contattando il personale dell’Abc per accelerare il ripristino del servizio idrico. La situazione del traffico, al momento, resta bloccata.