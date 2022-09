E’ in dirittura d’arrivo l’ultimo decreto legge del Governo Draghi. Sono circa 14 i miliardi in dote da destinare agli aiuti delle imprese e alle famiglie in difficoltà. Secondo bonus da 150 euro per i redditi medio-bassi.

Nuovo Dl Aiuti: 14 miliardi contro la crisi. C’è anche bonus

L’Esecutivo Draghi proverà a sostenere anzitutto le imprese alle prese con i rincari. Il provvedimento prevede la proroga dei crediti d’imposta. La scadenza della misura di sostegno, prevista per fine settembre, slitterà al 31 dicembre. La novità è che per la prima volta il decreto estenderà gli effetti anche bar, ristoranti e piccole imprese, ovvero tutte quelle attività che hanno un contatore che supera l’asticella dei 4,5 kw. Si lavora invece per la rateizzazione delle utenze.

Bonus da 150 euro. A chi spetta

Pare sicuro anche lo stanziamento di risorse per finanziare un nuovo bonus anti-rincari una tantum da 150 euro dopo quello di 200 euro dello scorso luglio. I beneficiari sarebbero tutti i lavoratori dipendenti e pensionati con reddito annuo inferiore a 20mila euro. La platea dei beneficiari sarebbe composta da 22 milioni di persone. Il meccanismo di assegnazione della misura sarebbe analogo a quello già adottato per il bonus da 200 euro e riguarderebbe anche i lavoratori autonomi.

Quando?

In base a una prima bozza del decreto – come anticipa Repubblica – il bonus sarebbe versato con la busta paga di novembre ai dipendenti (esclusi i lavoratori domestici) con “una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro“. Le risorse stanziate dal Governo per finanziare questa misura sarebbero pari a circa 1,2 miliardi di euro.