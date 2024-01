Afragola, tragedia durante i festeggiamenti: 45enne colpita alla testa da proiettile

I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nel nosocomio 10 minuti dopo l’una del primo gennaio, allertati dal 112. Da una prima ricostruzione la donna sarebbe stata colpita da un proiettile vagante mentre festeggiava con i parenti all’interno di un’abitazione di Afragola a via Plebiscito 70. Attualmente la signora è in gravi condizioni e in pericolo di vita.