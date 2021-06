Il Pareo Park, già Acquaflash e Magic World, e’ un luogo che evoca ricordi piacevoli per migliaia di persone, momenti di spensieratezza ed estati felici per diverse generazioni. Il parco acquatico più grande del sud Italia, per estensione della struttura, potrebbe rappresentare un fiore all’occhiello ed un volano di sviluppo per il territorio, offrendo centinaia di posti di lavoro.

PAREO PARK DI LICOLA ANCORA CHIUSO

Per la struttura di Licola, sulla fascia costiera di Giugliano, continua a regnare invece la desolazione ed il futuro e’ ancora incerto. Già nei mesi scorsi vi avevamo mostrato il triste scenario. Oggi, superate anche le limitazioni anti covid per piscine e parchi a tema, la situazione qui non cambia e resta l’abbandono. Rinato nel 2017 col nome di Pareo Park, la nuova cordata di imprenditori doveva portare ingenti investimenti (anche stranieri) e nuove opportunità.

Dopo due annate, comunque non facili, e’ arrivata pure la pandemia ed il parco resta un gioiello non curato. La nostra redazione ha provato a mettersi in contatto con la società che gestisce la struttura per avere dei chiarimenti ma per questa estate non si ancora ancora nulla. E non sarebbe stato ancora deciso se il Pareo park riaprirà oppure resterà addirittura chiuso un altro anno.