Irama torna a Sanremo 2021 con la canzone “La genesi del tuo colore”. L’ex vincitore della categoria nuove proposte del 2016 si riaffaccia sul palco dell’Ariston con un brano intimista che promette di emozionare il pubblico della kermesse canora.

La genesi del tuo colore: testo

Non sarà la neve

A spezzare un albero

Avessi finto sarebbe stato meglio

Di averti visto piangere in uno specchio

E mi manca la tua voce ormai

Ora che, ora che, ora che sei qui

Io sono qui

Ci vestiremo di vertigini

Mentre un grido esploderà

Come la vita quando viene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Avessi finto sarebbe stato meglio

Hai poco tempo ormai

Per vivere una vita che non sentirai

Chiudo il sole un attimo

Anche se non dormirò oh

E i pensieri passano

Come eclissi resti qui

Io resto qui

E danzeremo come i brividi

Mentre la vita suonerà

Con le dita tra le vene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Sottovoce nasce il sole

La scia che ti porterà dentro

Nel centro dell’universo

E l’armonia del silenzio

Sarà una genesi

La genesi del tuo colore

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Scorderai il dolore

Colora l’anima

Con una lacrima

Cambierai il tuo nome

Significato della canzone di Irama

Le sonorità estive già sperimentate con i suoi brani come “Nera” torneranno anche in questo brano presentato per la categoria Big di Sanremo 2021. Con questo testo Filippo Maria Fanti si prepara a raccontare una storia, racconta di quando attorno sembra scomparire qualsiasi cosa e all’improvviso non abbiamo più nulla a cui aggrapparci. Veniamo catapultati nel buio e, con la forza della disperazione, esplode tutto e la nostra vita riprende a scorrere nonostante il cattivo tempo. Anche stavolta cerca di mandare un messaggio importante per tutti i telespettatori che sono curiosi di scoprire quale sarà il brano che arriverà al Festival quest’anno.

continua a leggere su Teleclubitalia.it