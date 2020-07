Quello che doveva essere un giorno indimenticabile per i neosposi e i loro parenti, si è trasformato in un vero e proprio incubo per quasi cento persone della provincia di Padova.

Covid, il padre della sposa è positivo: 91 invitati in quarantena

A qualche giorno dal banchetto nuziale di una coppia di origini congolesi, il padre della sposa ha accusato i classici sintomi del Covid-19 ed è poi risultato positivo al virus.

Tutti i 91 invitati sono dunque stati contattati dall’Asl locale e messi in quarantena. Individuato anche un altro caso positivo: un amico della sposa.

Come riporta Il Gazzettino, il matrimonio risale a sabato 27 giugno. Alla festa erano presenti ospiti provenienti da tutta Italia e non solo: da Padova, ma anche da Treviso, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Lazio e qualcuno anche dalla Francia.

Dopo che il padre della sposa è risultato positivo (è stato anche ricoverato per qualche giorno), è scattata la ricerca dei contatti.