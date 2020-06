Le zanzare possono trasmettere il Coronavirus? Secondo l’Istituto di Superiore di Sanità non c’è nulla da temere: dopo una puntura di zanzara, che sia quella comune o quella tigre, non si corre alcun rischio di contrarre la Covid-19.

Le zanzare trasmettono il Coronavirus? Il parere dell’Istituto Superiore di Sanità

La conferma definitiva arriva da uno studio – in via di pubblicazione – condotto da un team di ricerca tutto italiano, composto da specialisti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

In precedenza diversi scienziati avevano affermato che non vi fossero rischi, ma ora c’è una solida prova scientifica che potrebbe avvalorare l’ipotesi degli esperti: il patogeno emerso in Cina alla fine dello scorso anno non si replica nei due ditteri e dunque non può essere trasmesso.

Sono infatti gli animali che più di tutti minacciano la salute dell’uomo, essendo vettori di diverse malattie infettive. Febbre gialla, Malaria, Zika, Dengue, Chikungunya e virus del Nilo occidentale sono solo alcune delle patologie trasmissibili dalle zanzare, che sono responsabili di circa mezzo milione di morti ogni anno.

Proprio per questa loro capacità di veicolare patogeni, molti scienziati si sono chiesti se, dopo una puntura a una persona contagiata dal SARS-CoV-2, le zanzare fossero in grado di trasmettere il coronavirus a un soggetto sano con una puntura successiva.

La scoperta

Ebbene, gli scienziati italiani hanno confermato che il virus non è in grado di replicarsi nel tratto digestivo delle zanzare, dunque non c’è alcun motivo di temerne le punture.

Tra gli studiosi che avevano escluso questa eventualità il virologo Fabrizio Pregliasco e il professor Cameron Webb dell’Università di Sydney, che ha pubblicato un articolo sulla rivista The Conversation. Lo scienziato australiano aveva dichiarato che le zanzare, pur essendo in grado di trasmettere varie tipologie di virus, non riescono a farlo con l’Ebola e l’HIV, che restano distrutti nell’intestino o vengono espulsi.