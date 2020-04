Provincia di Napoli. Era scomparso da 2 giorni: Ciro è stato ritrovato morto

Ercolano. Altra tragedia nel Vesuviano ad Ercolano, dove è stato trovato il corpo senza vita di Ciro Ciardi, il barman 36enne di cui si erano perse le tracce da ieri. A raccontare del ritrovamento del cadavere è l’edizione online de Il Mattino.

Il dramma

Trovato morto Ciro Ciardi, il barman 36enne di Ercolano: era scomparso da 48 ore. Il suo corpo è stato rinvenuto dai carabinieri in una campagna di fronte a Villa Favorita, il cagnolino è vivo e veglia sul corpo del suo giovane padrone. Sul posto i carabinieri, la polizia municipale e i familiari. Secondo le prime informazioni pare che il giovane fosse depresso per la quarantena e per la crisi lavorativa: era un lavoratore stagionale. È anche emerso che quando è uscito di casa il 23 aprile aveva portato con sè una bottiglia d’acqua e farmaci antidepressivi. Indagano i carabinieri della tenenza di Ercolano. Il corpo è stato trovato da due ragazze che hanno subito chiamato i soccorsi.