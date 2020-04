Ascierto a Tele Club Italia: “Risultati della cura Tocilizumab a fine aprile”

La sperimentazione del Tocilizumab è a buon punto. Si dovrà aspettare qualche altro giorno per confermare l’efficacia del farmaco impiegato per la cura della polmonite interstiziale nei pazienti affetti dal virus.

“La sperimentazione è in corso e dovremo avere per fine aprile e inizio maggio i dati. Sembra che il farmaco funzioni, anche se non in tutti pazienti ma questo si dovrà capire”. A dirlo è il dottore Paolo Ascierto, ospite del Tg Club Speciale Coronavirus.

Tuttavia, i buoni risultati sembrano esserci. “Effettivamente il paziente che va prima in terapia intensiva ha un beneficio maggiore. Nelle prima fase iniziale della sperimentazione su sette pazienti quattro sono stati estubati e sono anche in casa in questo momenti. Negli altri 11 pazienti, solo 8 hanno avuto un miglioramento in 24-48 ore. Quindi percentualmente nel paziente non intubato sembra funzionare di più rispetto a quelli intubati”, ha spiegato l’oncologo dell’Istituto nazionale tumori Irccs “Fondazione G. Pascale” di Napoli.

Il vaccino

E’ ormai noto che è ancora presto per parlare di vaccino Covid nonostante siano in corso 30 studi in tutto il mondo. Ascierto precisa che il vaccino “non lo avremo domani mattina. Lo avremo non prima di un anno e quando lo avremo, dal mio punto di vista, il problema sarà definitivamente risolto. Nel frattempo iniziamo a calare il numero dei paziente infettati”.

Qualche giorno l’Ihme, istituto di Seattle, specializzato nella misurazione delle condizioni di salute nel mondo, ha analizzato l’andamento della diffusione del virus e fatto previsioni per il futuro con dettagli anche regionali. Secondo i dati statistici dell’Istituto, l’Italia potrebbe uscire fuori dall’emergenza per fine maggio.

“E’ come fare la schedina del toto calcio. Sono tutte analisi che servono per infondere ottimismo – ha spiegato Ascierto in trasmissione. – Sono ottimista di natura e ne usciremo, basta fare un po’ più di attenzione”.

Alla domanda sul Covid Hospital in Campania aggiunge: “E’ una scelta giusta. Al momento significa che siamo pronti. Abbiamo dimostrato che la sanità campana è pronta”.

A fine trasmissione il professor Ascierto ha confermato di aver chiesto l’aiuto di Cristiano Ronaldo per sensibilizzare sulle misure di prevenzione.

E, a proposito di calcio, l’oncologo del Pascale ha mostrato in diretta un regalo che è stato fatto dalla Società Sportiva Calcio Napoli a tutto il personale sanitario. “Poco fa al Pascale abbiamo ricevuto questo uovo di Pasqua dalla Società Sportiva Calcio Napoli. Tutto il personale sanitario aprirà l’uovo e ringrazierà il presidente De Laurentis e tutta la società”.