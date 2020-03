Come spiegare ai bambini i limiti di questo periodo. I più piccoli, sempre iper attivi e impegnati in tante attività, adesso si ritrovano catapultati in una nuova quotidianità, costretti a casa e privati di amici, nonni, cugini e affetti.

Come spiegar loro la situazione quanto è importate il comportamento dell’adulto di riferimento ?

Risponde la psicoterapeuta e psicologa Teresa Pennacchio.