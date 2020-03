Reddito di cittadinanza sospeso a febbraio: quando verrà pagato a marzo

Reddito di cittadinanza sospeso a febbraio, quando verrà pagato?

Sono tanti i beneficiari del Reddito di cittadinanza a non aver ricevuto l’accredito della mensilità di febbraio. Il motivo è, come comunicato in precedenza dall’Inps, per poter ricevere il sussidio i beneficiari avrebbero dovuto provvedere al rinnovo dell’Isee, pena la perdita della ricarica del mese. Chi non ha adempiuto a questo obbligo entro il termine previsto, ma in alcuni casi anche chi ha aggiornato in tempo il proprio Isee non ha ancora ricevuto il reddito.

Reddito di cittadinanza sospeso a febbraio: quando viene pagato?

I pagamenti dovrebbero riprendere regolarmente tra qualche settimana. Per la precisione, tra il 13 e il 17 marzo, quando verrà effettuato il pagamento della sola mensilità di febbraio. Per la ricarica di marzo, invece, bisognerà attendere la fine del mese.

A partire dal 27 del mese generalmente arriva la ricarica del reddito: sempre e non oltre l’ultimo giorno del mese. Il sistema prevede che l’Inps invii le disposizioni di pagamento a Poste italiane che si occupa concretamente di effettuare il pagamento ricaricando la carta. Per chi ha fatto domanda a febbraio, il pagamento arriverà a marzo perché prima l’Inps deve verificare la regolarità della domanda e della documentazione presentata. L’accredito dovrebbe arrivare entro il 15 marzo.

Come funziona il reddito di cittadinanza

Il beneficio avviene attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza. È condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti del nucleo familiare, e alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego. Nel caso in cui nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale.

Questi patti possono prevedere l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento del mercato del lavoro e dell’inclusione sociale.

I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale.

Reddito sospeso per chi non ha aggiornato Isee

Chi, invece, non ha aggiornato l’Isee entro il 31 gennaio vedrà il pagamento sospeso. L’Inps, infatti, aveva comunicato che entro la fine di gennaio, il 31 per la precisione, era obbligatorio presentare il nuovo Isee, altrimenti il pagamento sarebbe stato sospeso da febbraio.

L’Isee rinnovato, come noto, deve certificare il mantenimento dei requisiti economici. In caso contrario il reddito di cittadinanza è sospeso in attesa di una nuova documentazione “conforme” alla normativa. Nel caso di Isee “difforme” basterà presentare una nuova certificazione senza necessità di una nuova domanda.

Inps, caos e ritardi: le nuove date

La valutazione delle nuove certificazioni Isee ha causato ritardi da parte degli uffici che stanno dunque valutando le situazioni economiche dei vari richiedenti. Solo per coloro per i quali non ci sono stati problemi è stato possibile effettuare la ricarica regolarmente. Per gli altri, invece, i pagamenti riprenderanno regolarmente tra il 13 e il 17 marzo, quando ci dovrebbe essere la ricarica per tutti i beneficiari che hanno già effettuato il rinnovo dell’Isee.

Da sottolineare che in quella data ci sarà solamente il pagamento di febbraio. Per la ricarica di marzo, infatti, bisognerà attendere le solite tempistiche, dunque la fine del mese.