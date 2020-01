Giugliano. Dopo il nostro servizio arriva la bonifica: via l’amianto dalle Sorbe Rosse

Giugliano. Dopo il nostro servizio dello scorso 13 gennaio sulla grave situazione ambientale della zona delle Sorbe Rosse, è arrivata finalmente la bonifica come si vede da questa foto. Erano arrivati diversi appelli da parte dei cittadini, in particolare per lo sversamento di amianto. Il materiale velenoso, assieme ad altri rifiuti speciali, ostruiva anche l’ingresso ad un terreno agricolo.

L’area, a ridosso del cimitero di Giugliano, interessata da un’ampia metratura di campagne, è spesso purtroppo vittima dei criminali dell’ambiente. Per questo dopo la bonifica, i cittadini sperano che ci sia più attenzione e vigilanza da parte degli organi competenti. E’ da tempo che l’amministrazione comunale sta portando avanti una battaglia con la Polizia Municipale contro gli sversamenti illeciti. Un lavoro molto complicato però vista la vastità del territorio giuglianese e sono ancora molti i punti, purtroppo, interessati dal grave problema dei rifiuti illeciti.

