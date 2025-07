Accertata la presenza del virus del West Nile anche a Castel Volturno. L’Azienda Sanitaria Locale di Caserta ha infatti confermato presenza di cavalli e volatili risultati positivi alla “West Nile disease” nel comune domizio.

Virus “West Nile”, confermata la presenza anche a Castel Volturno in uccelli e cavalli

L’allerta – fa sapere una nota stampa dell’Asl di Caserta – è scattata in seguito al decesso sospetto di un cavallo, sul quale è stata eseguita un’autopsia. Il centro trasfusionale della ASL sta inoltre attuando misure di prevenzione per evitare la trasmissione attraverso il sangue. La task force continuerà a monitorare la situazione, adottando ogni intervento utile per contenere il contagio. Le autorità sanitarie raccomandano l’uso di repellenti per proteggersi dalle punture di zanzara almeno fino alla fine dell’emergenza.