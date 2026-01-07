Villaricca, si allontana di casa e minaccia il suicidio: salvato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Villaricca guidati dal comandante Pietro Amati hanno tratto in salvo nella giornata di ieri un 24enne del posto che aveva minacciato di togliersi la vita per motivi economici e di salute. Il giovane, affetto da problemi psichiatrici, si era allontanato da casa e si è reso irreperibile.

Immediatamente sono scattate le ricerche dei militari dell’Arma, che hanno rintracciato in via Napoli dopo circa 12 ore. Decisiva l’analisi delle celle telefoniche, che hanno permesso agli investigatori di individuare il 24enne nell’arteria stradale a ridosso del centro. Il ragazzo sta bene ed è stato messo in sicurezza. Un lieto fine nel giorno dell’Epifania grazie all’intervento dei carabinieri.