Via Aviere Iodice a ridosso di Piazza Gramsci a Giugliano è ancora al buio, pericolosa e preda di corse in motorio anche contro senso. Le immagini ci arrivano da una segnalazione di un telespettatore. L’ennesima serata insonne per schiamazzi e sgommate di auto e scooter. La strada in questione costeggia il primo circolo didattico nonché la piazza nuova alle spalle della scuola monto frequentata sopratutto da famiglie. La sera, però, subito dopo la piazza e i giochi è tutto buio, terra di nessuno, dove passeggiare diventa pericoloso. Motorini sfrecciano anche controsenso e per i residenti diventa difficile convivere con questa situazione. Chi vive nella zona è preoccupato. Diversi episodi, documentati anche dalla nostra redazione, d’incidenti dovuti proprio all’assenza d’illuminazione sulla strada in pieno centro cittadino. Una situazione annosa che sembra non avere una risoluzione.