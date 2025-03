Momenti di tensione nella mattinata di oggi, mercoledì 5 marzo, in via De Pinedo, nel quartiere di Secondigliano, alla periferia Nord di Napoli. Un uomo si è barricato in casa insieme alla madre, facendo scattare l’allarme tra i vicini.

Uomo si barrica in casa con la madre a Secondigliano: arrivano i Carabinieri

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza per gestire l’emergenza. Secondo quanto appreso, inizialmente si era diffusa la voce che l’uomo potesse essere in possesso di bombole di gas o benzina, ipotesi che ha aumentato la preoccupazione tra i residenti e le autorità.

Tuttavia, tali informazioni non hanno trovato conferma ufficiale. In via precauzionale, i carabinieri hanno fatto evacuare alcuni vicini di casa per garantire la loro sicurezza.