Tenta di uccidere il compagno dell’ex con un coltello dopo essersi introdotto all’interno di una camera d’hotel a Giugliano occupata dalla coppia. I fatti sono accaduti lo scorso luglio, l’aggressore è stato arrestato nella mattinata di oggi, sabato 24 agosto dai carabinieri della stazione di Varcaturo.

Tentato omicidio in un hotel a Giugliano: 25enne arrestato dai Carabinieri

L’uomo, come riporta Internapoli, 25 anni di origini cubane, ha tentato di uccidere il compagno della sua ex con una grossa lama per motivi di gelosia. Ha cercato ripetutamente di colpirlo all’addome ma la vittima fortunatamente è riuscita a schivare i colpi rimanendo ferito ad una gamba.

Le indagini condotte dai militari dell’arma e dalla Procura, con l’aiuto di testimoni e il racconto della vittima, hanno consentito di ricostruire l’intera dinamica di quanto accaduto. Per il 25enne si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.