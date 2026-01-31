Sant’Antimo, blitz dei carabinieri in un noto locale: riscontrate irregolarità sanitarie e sulla sicurezza

Controlli a tappeto nei locali notturni di Sant’Antimo. Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, insieme ai militari della Tenenza locale e al personale dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno effettuato un’ispezione in un noto locale della zona.

Verifiche su igiene e sicurezza sul lavoro

Durante i controlli sono emerse numerose difformità sia in ambito sanitario sia in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le criticità hanno riguardato in particolare la manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature, oltre alle condizioni igieniche degli ambienti e degli strumenti utilizzati.

Problemi su alimenti ed etichettatura

Gli ispettori hanno inoltre riscontrato irregolarità sull’igiene degli alimenti, sul loro stato di conservazione e sulla corretta etichettatura e marcatura dei prodotti. Ulteriori carenze sono state rilevate nella formazione del personale addetto alla somministrazione.

Prescrizioni al titolare

Al termine degli accertamenti, al titolare del locale è stato intimato di eliminare tutte le criticità riscontrate entro sette giorni, come previsto dalla normativa vigente. Il servizio si è svolto senza criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.