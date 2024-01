Anche quest’anno Artestyle Parrucchieri è stato nuovamente selezionato come uno degli Hairstylist ufficiali della 74esima Edizione del “Festival di Sanremo”.

Un appuntamento imprescindibile da vivere, guardare e ascoltare per il talento nostrano conosciuto per la realizzazione di colori di tendenza, acconciature e tagli glamour per chi desidera valorizzare il proprio look.

Stile, fascino ed eleganza, sono i tre aggettivi che si possono utilizzare per descrivere brevemente il nuovo salone di ispirazione dell’hair stylist Antonio Campagnuolo situato a Villaricca in Via Gian Battista Vico 19.

“La missione quotidiana del salone è mettere a disposizione di tutti il maggior numero di idee, strumenti e soluzioni per proporre il look più adatto, per ogni esigenza” afferma Antonio, pronto a lavorare, come negli anni precedenti, al fianco di numerosi Vip del mondo dello spettacolo che seguirà per tutta la durata dell’evento; ringraziando tutti coloro che gli hanno permesso di raggiungere gli importanti traguardi nel settore televisivo.

Un ringraziamento speciale a Patrizia Anno e Paolo De Maria per la fiducia rinnovata e a tutti i clienti che ogni giorno con estrema fiducia si affidano alla sua esperienza e al supporto del suo staff.

Comunicato Stampa