Sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati diverse confezioni di riso per possibile contaminazione da cadmio. All’interno di alcuni lotti è infatti stata monitorata la presenza di metalli pesanti che possono causare importanti effetti sulla salute e sintomi anche gravi.

Ritirati confezioni di riso dai supermercati per rischio chimico: nuova allerta alimentare

Il richiamo alimentare riguarda il riso lungo B del marchio Smart, venduto in confezione da 5 chili da Esselunga e prodotto da Panigadat T & F Snc in via Corelli, 32 a Milano. Le confezioni di riso interessate dal richiamo del Ministero della Salute. I lotti interessati dal richiamo, corrispondenti ai termini minimi di conservazione (Tmc) sono i seguenti: 06/10/2023, 07/10/2023, 10/10/2023, 19/10/2023, 20/10/2023, 11/11/2023, 12/11/2023, 15/11/2023, 16/11/2023, 17/11/2023, 18/11/2023, 19/11/2023 e 25/11/2023, prodotti per Esselunga S.P.A. dall’azienda “Panigada T & F Snc”, nello stabilimento di via Corelli 32, a Milano.

Come specificato nella nota del Ministero, il motivo del richiamo è la “possibile presenza di metalli pesanti (cadmio)”. Inoltre viene specificato nelle avvertenze l’invito al cliente, “qualora avesse acquistato il prodotto corrispondente ad una delle scadenze indicate a non consumarlo e a riconsegnarlo in negozio”. In ogni caso Esselunga ha provveduto a informare le autorità competenti e ha esposti nei punti vendita avvisi per i consumatori, oltre ad aver pubblicato l’avvertenza sul proprio sito.