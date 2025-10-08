Continuano le fibrillazioni nel centrodestra in vista delle prossime regionali. Il nome che circola con più insistenza è quello di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e volto di punta di Fratelli d’Italia.

Regionali, nel centrodestra ancora nessuna ufficialità: sul nome di Cirielli Forza Italia frena

Il suo nome piace alla Lega e allo stesso partito di Giorgia Meloni, ma da Forza Italia non è ancora arrivato il via libera. Gli azzurri restano cauti e, per ora, non c’è una posizione ufficiale.

A pesare sono anche i vecchi attriti tra Cirielli e alcuni dirigenti forzisti. In particolare con Maurizio Gasparri, con cui – ai tempi di Alleanza Nazionale – i rapporti furono tutt’altro che sereni. Indimenticabile l’estate del 1996 ad Amalfi, quando tra i due, secondo alcuni testimoni, volarono persino schiaffi in piazza.

Sul fronte opposto, Roberto Fico, candidato del cosiddetto campo largo, punta il dito contro le divisioni a destra. L’ex Presidente della Camera, però, deve ancora definire i confini della propria coalizione.

Resta poi aperto il nodo De Luca. Dopo la nomina del figlio Piero a segretario regionale del Pd, il Governatore non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro politico.

Intanto, a sinistra, si muovono le altre forze. Oggi sarà ufficializzata la candidatura di Giuliano Granato per una coalizione di sinistra. A breve è atteso anche l’annuncio di Nicola Campanile con Per.

Già in campo, infine, Stefano Bandecchi con Popolare, deciso a presentarsi con una lista autonoma. Il quadro resta quindi aperto e in continua evoluzione. Nessuna certezza, solo molti nomi e tanti malumori.