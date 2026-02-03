Ennesimo raid agli sportelli ATM della provincia di Napoli. Alle 4 del mattino i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli sono intervenuti in piazza Capomazza, dove ignoti hanno preso di mira la filiale Unicredit.

Pozzuoli, assalto al bancomat di piazza Capomazza: banditi via a mani vuote

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare le porte d’ingresso della banca, puntando direttamente al bancomat. L’obiettivo era quello di sradicare l’ATM e portarlo via. Il colpo, però, non è andato a buon fine: pare infatti che l’azione criminale sia stata interrotta e i responsabili sono stati costretti alla fuga prima di riuscire a completare il furto.

Sul posto sono arrivati i militari che hanno avviato i rilievi e raccolto gli elementi utili alle indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e possibili testimonianze per ricostruire la dinamica e identificare la banda. Un episodio che si aggiunge alla lunga serie di assalti notturni ai bancomat registrati negli ultimi mesi in tutta la provincia di Napoli: da Giugliano a Casalnuovo, da Pomigliano a Marigliano e Nola.