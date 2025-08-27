Attimi di paura ieri sera a Pozzuoli, in corso Italia, dove un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato al culmine di una lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, che hanno ricostruito rapidamente la dinamica dell’aggressione.

Pozzuoli, 18enne accoltellato in strada: arrestato un 15enne per tentato omicidio

Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Dopo le cure, i medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni, disponendone le dimissioni.

L’aggressore, un 15enne di Quarto, è stato subito identificato e arrestato con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Attualmente si trova presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile. Restano ancora da chiarire i motivi alla base dell’accoltellamento. Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire con precisione le fasi della lite e accertare eventuali responsabilità di altre persone.