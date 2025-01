Un episodio gravissimo di violenza si è verificato nella mattinata di ieri, giovedì 9 gennaio, presso la scuola media Levi, nella sede di via Malta a Portici. Un genitore ha aggredito fisicamente un insegnante di sostegno, accusandolo di presunti comportamenti inadeguati nei confronti della figlia.

Portici, aggressione alla scuola Levi: genitore picchia insegnante e pubblica video sui social

A rendere ancora più sconcertante l’accaduto, il genitore ha pubblicato sui social network un video dell’aggressione, con l’apparente intento di vantarsi dell’episodio. Secondo le prime ricostruzioni, la furia del genitore sarebbe scaturita dal sospetto che il docente avesse utilizzato metodi educativi ritenuti discutibili e, nello specifico, di aver dato uno schiaffo alla figlia.

L’aggressione ha seminato il panico all’interno dell’istituto, coinvolgendo studenti e personale scolastico. Il docente aggredito è stato prontamente soccorso e, pur visibilmente scosso, ha dichiarato di voler valutare l’eventualità di presentare una denuncia formale contro l’aggressore.

Le reazioni all’episodio non si sono fatte attendere. Il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale di Portici Aldo Agnello, entrambi rappresentanti di Europa Verde, hanno duramente condannato il gesto in una nota congiunta: “Quello che è successo è inaccettabile. Se un genitore ha delle critiche o ritiene che un qualsiasi docente non sia all’altezza del compito o usi metodi sbagliati o addirittura violenti, deve rivolgersi ai vertici scolastici, non recarsi a scuola e picchiare il docente pubblicando il tutto sui social. Sembra quasi che questo genitore abbia voluto vantarsi pubblicamente di essersi fatto ‘giustizia da solo’ in modo violento. Siamo oramai alle barbarie.”