Omicidio in sala slot a Cesa: fermato un minorenne per la morte di Davide Carbisiero

Un minorenne è stato fermato nella tarda serata di oggi perché gravemente indiziato dell’omicidio di Davide Carbisiero, il 20enne di Succivo ucciso all’alba all’interno di una sala slot di Cesa, in provincia di Caserta.

Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte nell’immediato dai Carabinieri del Gruppo di Aversa, la vittima sarebbe stata colpita da un proiettile che l’ha raggiunta alla zona giugulare, risultando fatale.

Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica del delitto e per chiarire il movente.

Il giovane fermato è stato trasferito presso il Centro di giustizia minorile di Napoli, in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini

Ulteriori elementi, trapelati dal riserbo mantenuto dagli inquirenti, fanno ipotizzare che il 20enne sia stato raggiunto da più colpi di pistola mentre si trovava nella sala slot, intento a giocare. Al momento dell’agguato, il locale era deserto. Gli investigatori non escludono alcuna pista: si va dalla lite improvvisa alla premeditazione, con un possibile agguato scaturito da ragioni ancora da chiarire.

Gli accertamenti si stanno concentrando anche sui legami della vittima. In particolare, si sta verificando se l’omicidio possa essere collegato alla figura del padre della fidanzata del ragazzo, recentemente tornato in libertà dopo una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti.