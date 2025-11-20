Omicidio di Piscinola, dall’autopsia escluso malore fatale: Nunzia Cappitelli è stata uccisa

L’esame autoptico ha fatto chiarezza sulla morte di Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata senza vita venerdì scorso nella sua abitazione di Piazza Sant’Alfonso a Marianella, Napoli. Le prime risultanze hanno escluso l’ipotesi del malore fatale: a provocare la morte è stata invece una violenta ferita alla testa, compatibile con un colpo inferto da un oggetto contundente. La Procura di Napoli – come anticipa Il Mattino – ora indaga per omicidio.

Accanto al corpo, gli investigatori hanno rinvenuto i frammenti di una bottiglia di vetro, ora al vaglio della Scientifica. Potrebbe essere proprio questo l’oggetto utilizzato dal presunto killer per colpire Nunzia, probabilmente di sorpresa e senza darle il tempo di difendersi, al culmine di una discussione o di una lite. Nunzia viveva sola, e sola è stata anche nella morte. Sui social aveva più volte espresso la sua voglia di amore e il dolore per le difficoltà attraversate nel corso della vita. La sua scomparsa, però, non sembra aver smosso l’interesse di familiari: finora nessun parente si è presentato per costituirsi parte civile.

Le prime ipotesi degli investigatori

A scoprire il corpo è stato un amico 21enne, con cui aveva avuto una relazione. È stato il giovanissimo che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, del Commissariato Chiaiano e della Squadra Mobile, giunti sul posto, hanno subito capito che la ferita alla testa non era compatibile con un incidente domestico. Nonostante ciò, in casa non c’erano segni di scasso né evidenti tracce di colluttazione. L’assassino, dunque, sarebbe stato fatto entrare volontariamente da Nunzia, per poi colpirla alle spalle. La 51enne conosceva il suo assassino.

Escluso il coinvolgimento degli uomini segnalati in passato

Nunzia aveva presentato denunce per stalking, ma gli investigatori ritengono che né il suo coetaneo — respinto e in quei giorni fuori città — né il 21enne con cui aveva avuto una breve relazione siano coinvolti nella morte. Il giallo, dunque, si infittisce: chi ha ucciso Nunzia? E perché?