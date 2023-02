Calci, schiaffi, insulti e persino morsi. In un video girato tra Napoli e provincia si vedono due donne aggredire fisicamente un uomo in un ambiente domestico. La vittima del pestaggio prova a scappare dalla finestra mentre un quarto soggetto riprende la scena.

Napoli, pestato in casa da due donne: il video è virale

La scena si consuma in un’abitazione privata. Si nota un ragazzo in tuta che viene prima insultato e poi aggredito fisicamente da due donne precedentemente sedute su un divano. Nel corso del filmato si colgono riferimenti a vicissitudini private e contrapposizioni familiari. Davanti al pestaggio, la vittima prova a scappare dalla finestra ma viene bloccato e picchiato sul davanzale. Quando riesce a divincolarsi dalla presa delle aggreditrici, minaccia di denunciarle.

Il video è stato anche inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli che lo ha pubblicato su Facebook. Pare che i fatti siano accaduti a Napoli o in provincia come si desume anche dall’accento dei protagonisti. “Francesco, mi hanno girato questo video in un gruppo. Credo che non sia giusto per questo ragazzo subire tutto questo. Ennesima violenza inaudita“.