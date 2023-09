Incidente mortale a mezzanotte e mezza della scorsa notte, in via Terracina nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli. A perdere la vita un ragazzo ed una ragazza, di 23 e 20 anni.

Napoli, incidente tra scooter e auto in via Terracina: morti due giovani

Secondo una prima ricostruzione, le vittime viaggiavano a bordo di uno scooter. Fatale l’impatto frontale con un auto – un’Audi con targa estera, guidata da un napoletano di 34 anni – che proveniva in senso contrario. I giovani sono morti sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del settore di Infortunistica Stradale della Polizia Municipale. Sono ancora in corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

Incidente sulla statale Sorrentina: morto centauro

Ed è ancora sangue sulle strade della Campania. Sempre in provincia di Napoli, un centauro ha perso la vita lungo la statale Sorrentina, nel territorio di Castellammare di Stabia. La vittima era in sella a una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe impattato violentemente contro un Suv, con alla guida una donna. La conducente è rimasta ferita. Per il motociclista, invece, non c’è stato da fare: è morto sul colpo, dopo lo scontro frontale.