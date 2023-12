In scooter gli ha urlato di calare il paniere. Affacciandosi da un balcone di uno stabile al Rione Sanità, un 34enne ha velocemente abbassato il cesto, al cui interno c’era la dose di droga richiesta dal cliente. La scena, però, non è sfuggita all’attenzione degli agenti del commissariato Decumani che in quel preciso momento si trovavano in via Santa Maria Antesaecula, a Napoli.

Napoli, arriva in scooter e urla: “Carla il paniere”. Ma all’interno c’era droga

Quando l’acquirente ha messo in tasca lo stupefacente e contemporaneamente ha lasciato una banconota da 20 euro nel recipiente, l’uomo – con obbligo di dimora a Napoli per reati in materia di stupefacenti – ha rialzato subito il paniere. E a quel punto sono intervenuti i poliziotti.

Dopo essere rincasato, ignaro della presenza di altri agenti, il 34enne ha lanciato da una finestra sul retro dell’appartamento un pacchetto di sigarette, contenente 11 stecche di hashish, immediatamente recuperato.

Durante un’ispezione, i poliziotti hanno rinvenuto nell’appartamento due telefonini, un bilancino elettrico e 360 euro. Da approfonditi accertamenti, gli uomini in divisa hanno appurato che il pusher, nonostante la misura cui era sottoposto, non aveva mai smesso di spacciare. Nemmeno da casa. Per questo motivo, è stato tratto in arresto per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti.