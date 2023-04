Non sono passate inosservate le foto pubblicate da Nancy Coppola qualche giorno fa su Instagram per festeggiare i 500mila followers su TikTok. La nota cantante neomelodica ha postato un ricco book fotografico che la ritrae in un abito più scollato. Alcuni haters non hanno perso l’occasione per attaccarla.

Nancy Coppola in abito scollato per i suoi 500mila followers

Negli scatti Nancy si mostra in un abito rosa con un ampio décolleté che lascia intravedere la forma del seno. Tantissimi i commenti, quasi tutti all’insegna dei complimenti e delle congratulazioni per il traguardo social raggiunto. Anche la collega Giusy Attanasio si è complimentata con lei.

La carrellata di foto arriva però in un momento di tensioni personali con un’altra cantante neomelodica, Emilana Cantone, con cui ha ingaggiato un duro scontro social nato dopo il ricovero ospedaliero del figlio di Nancy. “Ti mangio viva”, aveva sbottato in un video la Coppola.

“Ti restano i film a luci rosse”

Questa volta il tema è diverso: sono le foto ad essere finite al centro delle attenzioni di alcuni haters. Sebbene il tenore della maggior parte dei commenti sia positivo, una manciata di detrattori non perde l’occasione per attaccare la cantante e criticarla per l’abito più scollato del solito. “Ora puoi fare anche i film a luce rosse”, scrive uno dei tanti.