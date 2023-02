È morta all’età di 30 anni Cristina Romano, residente a Mugnano, in provincia di Napoli. La ragazza era ricoverata in ospedale a Pozzuoli: a stroncarla, a quanto pare, sarebbe stata un‘emorragia cerebrale.

Mugnano, Cristina muore a 30 anni: era incinta di 7 mesi, salvata la piccola

Come anticipa Il Meridiano, Cristina era in dolce attesa: sette mesi fa aveva scoperto di diventare mamma di una bambina. La piccola è stata salvata dai medici del nosocomio puteolano ma per lei, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Oltre alla bimba, la 30enne lascia anche il marito con il quale era convolata a nozze da poco.

La triste notizia è stata comunicata, questa mattina, dal sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, attraverso i suoi canali social: “È forte il dolore che ha colpito la nostra comunità e la famiglia Romano. Cristina ci ha lasciati prematuramente – ha scritto il primo cittadino -. L’amministrazione comunale si stringe al dolore dei familiari, con un pensiero speciale per la piccola che, fortunatamente è salva”.