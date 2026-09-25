Marcianise, incidente sul lavoro: operaio muore a 21 anni

Tragedia sul lavoro a Marcianise, in provincia di Caserta. Antonio Coletta, operaio di 21 anni originario di Maddaloni, è morto oggi pomeriggio mentre era impegnato in un cantiere per i lavori della rete in fibra ottica. Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che il giovane possa essere rimasto schiacciato da un Bobcat, un mezzo meccanico. Colleghi sgomenti per l’accaduto.

L’incidente nel cantiere in via Pergolesi

L’incidente è avvenuto in via Pergolesi durante le attività lavorative in corso nel cantiere. Stando alle informazioni emerse nelle ore successive alla tragedia, il mezzo sarebbe stato in movimento al momento dell’impatto con il giovane operaio. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, polizia e municipale. I tentativi dei sanitari sono stati inutili, le gravi ferite sono costate la vita al giovane.

Gli accertamenti dovranno permettere di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e chiarire le circostanze nelle quali l’operaio è finito sotto il mezzo meccanico. Le indagini proseguiranno per appurare eventuali responsabilità.