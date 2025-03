Negli ultimi giorni, diversi cittadini di Lusciano hanno segnalato la presenza sospetta di un furgoncino bianco che si aggira tra le strade della città. I truffatori, fingendosi corrieri del noto portale di consegne Amazon, bussano alle abitazioni cercando di raggirare i residenti.

Lusciano, truffa del finto corriere Amazon: “Chiedono 100 euro con falsa ricevuta”

Secondo le testimonianze raccolte, i malintenzionati sostengono di dover consegnare pacchi ordinati per conto di un parente della vittima. Per rendere la messinscena più credibile, fanno squillare il telefono della vittima e la mettono in contatto con una persona che, fingendosi il familiare, conferma la richiesta e rassicura sull’autenticità della consegna. Al termine della conversazione, i truffatori chiedono il pagamento di una somma pari a 100 euro per il pacco e invitano la vittima a firmare una falsa ricevuta per formalizzare l’operazione.

Le forze dell’ordine, allertate dalle numerose segnalazioni, raccomandano ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non fidarsi di richieste sospette. Si invita chiunque abbia notato movimenti anomali o sia stato vittima di tentativi simili a contattare immediatamente le autorità competenti. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di mantenere alta la guardia contro le truffe e di verificare sempre con attenzione l’identità di chi si presenta alla porta.