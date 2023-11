Campane in cerca di riscatto dopo i risultati negativi della scorsa settimana

15° turno alle in serie C, giornata che inizia stasera con l’anticipo del venerdì allo stadio L’anticipo del venerdì allo stadio Zaccheria tra Foggia e Latina. Nella giornata di domani scende in campo la capolista Juve Stabia che va a fare visita al Messina sempre più in difficoltà e in piena lotta per non retrocedere, vespe che vorranno riscattarsi dopo il pareggio nel derby con il Sorrento.

Domenica in programma 5 match, alle 16:15 il Crotone ospita il Potenza per rilanciare le proprie ambizioni di play off. Dopo gli ottimi risultati in trasferta con Benevento e Avellino in chi ha conquistato 4 punti, il sorprendente Giugliano di Bertotto, a caccia di continuità, ospita un Catania reduce dalla vittoria all’ultimo secondo con la Turris e dal cambio in panchina con l’arrivo di Lucarelli.

Alle 18:30 il big match della giornata con il soprendente Picerno che ospita l’Avellino reduce dal ko nel derby con il Giugliano. Alle 18:30 Sorrento-Monopoli con due squadre alla ricerca di punti per restare nella parte tranquilla della classifica. Un’altra campana sempre in scena alle 18:30 con una Turris sempre più in crisi e che non può più permettersi di sbagliare, ospita il Cerignola allo stadio Liguori.