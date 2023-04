Punzecchiature, post al vetriolo, offese a favore di telecamera. Le due cantanti neomelodiche più popolari di Napoli – Emiliana Cantone e Nancy Coppola – non se le mandano a dire. E si rendono protagoniste di uno scontro social che ha per oggetto uno degli argomenti più a cuore delle mamme partenopee: i figli.

Guerra social tra Emiliana Cantone e Nancy Coppola

L’antefatto è il ricovero del figlio di Nancy, finito in ospedale per una forma grave di appendicite. Dopo l’operazione, il giorno dopo, la cantante va a lavoro. Una scelta che, attraverso una storia sibillina, Emiliana Cantone avrebbe criticato, sebbene non ci siano riferimenti espliciti alla collega. “Da quando sono mamma – scrive la Cantone – non riesco a pensare solo alla carriera. Quando mia figlia ha bisogno di me, tuto il mondo può aspettare. Il lavoro, il successo i soldi”.

La controreplica di Nancy Coppola non si lascia attendere. “Dovevo rispettare dei contratti. Una professionista fa così – tuona in un video su Instagram -. La sera stessa ho scritto un post per sfogarmi. Dopo due ore la ‘signora’ (Emiliana Cantone, ndr) pubblica una storia che mi hanno mandato perché io non la seguo. Una coincidenza?”.

“Ti mangio viva”

Per Nancy non lo è. E così rincara la dose e si rivolge direttamente alla collega: “Te ne esci con un messaggio del genere. Per pulire la tua faccia da santarellina, volevi sporcare la mia e volevi far intendere che non era una brava mamma perché avevo lasciato mio figlio in ospedale per lavoro. Ma questo è quello che fanno tutte le professioniste. Forse tu non sei abituata più. Io come professionista ti ho sempre stimato, per il resto devi squagliare. Fin quando vuoi competere con me con le canzoni e i concerti, ti faccio giocare. Non entrare però nel mio intimo. I miei figli non si toccano. Ti mangio viva“.