Poteva finire in tragedia la protesta inscenata da un barbiere a Giugliano. Il commerciante ha infatti un negozio in via Santa Caterina da Siena e, forse esasperato dalla chiusura della strada e dalla mancanza di corrente elettrica, ha deciso di far sentire la propria voce.

Giugliano, tragedia sfiorata durante una protesta: barbiere con cappio al collo si sente male

L’uomo quindi si è allontanato dal salone per raggiungere il marciapiede, poi ha cercato di attirare l’attenzione dei passanti; con una corda ha formato un cappio e lo ha messo intorno al collo, in segno di protesta. Ad un certo punto il barbiere ha iniziato a sentirsi male dinanzi ai presenti. Non riusciva a respirare ed è diventato cianotico in pochi secondi, a causa del nodo troppo stretto che aveva realizzato attorno al collo.

Momenti di panico si sono vissuti in via Santa Caterina da Siena tra commercianti e residenti accorsi in strada per capire cosa stesse accadendo. Sul posto si sono precipitati i poliziotti – dopo aver ricevuto una segnalazione – che hanno subito tagliato con un coltello il cappio. L’uomo è stato poi affidato agli operatori del 118, che gli hanno fornito ossigeno e lo hanno poi accompagnato all’ospedale Santa Maria delle Grazie per accertamenti.