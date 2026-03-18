Giugliano, torna “Una voce per la pace”: Francesco Mennillo riconfermato alla direzione artistica del’edizione 2026

Giugliano in Campania. Dopo il successo della scorsa edizione, il legame tra fede, musica e territorio si rinnova. Il Comitato Festeggiamenti in onore di Maria SS. della Pace, Compatrona della città di Giugliano, ha sciolto le riserve: sarà ancora il giornalista e cantautore Francesco Mennillo a firmare la direzione artistica della kermesse canora “Una Voce per la Pace – Giugliano Festival 2026”.

L’evento, giunto alla sua seconda edizione, si conferma come uno dei segmenti più attesi del programma ludico dei Solenni Festeggiamenti. Un palco che non è solo competizione, ma una vera e propria missione aggregativa dedicata ai talenti emergenti che sognano una carriera nel mondo della musica.

Le novità e il percorso verso il palco. La macchina organizzativa è già in pieno fermento. La partecipazione quest’anno sarà ancora più snella grazie a un sistema di iscrizione digitale: gli aspiranti concorrenti potranno candidarsi compilando un form online dedicato. Il primo importante appuntamento è fissato per gli inizi di maggio, quando si terranno le selezioni live che determineranno i finalisti pronti a esibirsi nello scenario storico di Piazza Annunziata.

Le parole del Direttore Artistico. “Ringrazio sentitamente la Congrega, il Comitato Festa e il rettore Don Luigi Pugliese per questa gradita riconferma”, ha dichiarato Mennillo. “È un onore curare un evento che dedica una vetrina così prestigiosa ai giovani che amano la musica e il canto, offrendo loro la possibilità concreta di esibirsi sul palco di Piazza Annunziata. Quest’anno abbiamo voluto semplificare l’accesso alle selezioni per permettere a quanti più talenti possibile di farsi avanti. Aspettiamo con entusiasmo le audizioni di maggio.”

Come per la passata edizione, il vincitore assoluto del festival avrà l’onore e il privilegio di aprire il concerto del grande ospite nazionale (il “Big”) durante la serata conclusiva dei festeggiamenti in Area Mercatale. Un’opportunità unica per confrontarsi con il grande pubblico e con la produzione di un artista di chiara fama. Mentre cresce l’attesa per conoscere i nomi dei concorrenti, l’organizzazione mantiene ancora il più stretto riserbo sulla madrina della serata, la cui identità verrà svelata solo nelle prossime settimane, promettendo un nome di grande richiamo per il panorama artistico partenopeo.

COMUNICATO STAMPA