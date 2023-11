L’istituto San Raffaele, situato a Giugliano in via San Tommaso 7, via aspetta sabato 2 dicembre dalle ore 10 alle ore 18 per l’Open Day.

Giugliano, sabato open day all’Istituto San Raffaele

Vieni a trovarci per conoscere il nostro istituto, la nostra offerta formativa e le tante promozioni riservate a chi si iscrive. L’istituto San Raffaele propone un’offerta formativa attenta ai bisogni di tutti e di ciascuno per una crescita completa e consapevole. Il rispetto delle differenze viene garantito da percorsi formativi flessibili e aperti all’innovazione.

La nostra azione educativa si fonda sulla volontà di promuovere competenze per far si che gli studenti si muovono in una prospettiva che va dal “sapere” al “saper fare” fino ad arrivare al “saper essere”.

Comunicato stampa