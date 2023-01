“Oggi è festa, non si effettuano visite”. È ciò che si è sentito rispondere un paziente dopo aver prenotato una visita urologica nel dicembre 2022 per il 27 gennaio 2023 presso l’Asl di Giugliano

Giugliano, respinto dopo visita prenotata l’anno prima: “Oggi è festa”

L’uomo ha reso nota la sua disavventura scrivendo un lungo post sulla bacheca dell’ex consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Lo scorso 5 dicembre 2022, mi è stata comunicata la data del 27 gennaio 2023 per poter effettuare una visita all’Asl di Giugliano. Quando mi sono recato nel reparto di urologia con la prenotazione e il ticket mi sento rispondere dall’impiegato al desk che in quella giornata non si effettuavano visite per la festa patronale. Insieme a me tante altre persone che si sono viste respingere nonostante avessimo sottolineato che all’atto della prenotazione la data era risultata disponibile.”

L’uomo, secondo sempre il suo raccontato, sarebbe stato respinto più volte anche in date successive per il ticket della prenotazioni ormai scaduto fino a a quando, dopo varie proteste, è riuscito ad ottenere un appuntamento per il lunedì successivo. “Spero sia la volta buona – racconta – perché vivo a Quarto e tra andate e venute ho già percorso 150 km per una visita che non ho ancora fatto”.

“Una storia assurda – ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli – che testimonia quanto ancora ci sia da fare per garantire un’assistenza sanitaria adeguata ai cittadini. Trovo assurdo che per una festa patronale chiuda un intero reparto rimandando a casa i pazienti che avevano regolarmente prenotato e senza fornire loro alcun preavviso. Così come è inaccettabile aver procurato a queste persone così tanti disagi per recuperare la visita addirittura chiedendo loro di prenotarsi nuovamente dopo aver subito un simile disservizio. Ho chiesto alla direzione amministrativa di intervenire e chiarire la vicenda per evitare nuovi incresciosi episodi simili”.