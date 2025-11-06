Giugliano, paletti e dissuasori abusivi: rimossi dopo servizio di denuncia

Giugliano. Dopo un nostro servizio di denuncia andato in onda ieri nel nostro telegiornale (dal titolo “Marciapiedi impraticabili: un percorso a ostacoli tra erbacce, paletti e pericoli) sono stati rimossi i paletti lungo via Italo Svevo a Giugliano. La strada si trova tra via Innamorati e Corso Campano.

L’intervento eseguito oggi

Rimosso anche un dissuasore che era stato abusivamente posto sul marciapiede e che impediva il passaggio ai pedoni. Da questa mattina non sono più presenti nè i paletti nè il dissuasore in cemento. A segnalare la vicenda era stato l’ex consigliere metropolitano e comunale Salvatore Pezzella con una diretta sul proprio profilo social. Da tempo la nostra redazione sta denunciando le situazioni di degrado e abusi in diverse strade di Giugliano e dintorni. Tra rifiuti, incuria, abbandono e abusi. In alcuni casi (come in via Svevo ed i rifiuti tra via Guttuso e via Fermi a Villaricca, tra gli altri) è arrivato l’intervento delle amministrazioni locali ma restano ancora tante situazioni simili da risolvere. Potete segnalarle alla nostra redazione.