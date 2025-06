Giugliano, Madonna della Pace: stasera serata al Lido Sabbia D’Argento in diretta su Teleclubitalia

Tutto pronto al Lido Sabbia d’Argento, in località Varcaturo a Giugliano, per una serata unica che unisce spiritualità, spettacolo e divertimento. Giovedì 12 giugno, la storica struttura balneare ospiterà un evento eccezionale organizzato nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pace, Compatrona della città. L’evento sarà seguito in diretta su Teleclubitalia Canale 77.

La serata prenderà il via alle ore 20:30 con il momento più suggestivo: la processione del simulacro della “zingarella”, che partirà da piazza Cristoforo Colombo e si snoderà lungo tutto il litorale giuglianese fino a raggiungere il Lido Sabbia d’Argento. L’iniziativa, dal titolo “Là dove il mare porta la Pace”, è promossa in collaborazione con il comitato festeggiamenti e l’associazione “Vela Latina”.

A seguire, alle 21:30, spazio alle risate con gli amatissimi Arteteca, il duo comico napoletano che porterà in scena il proprio irresistibile show fatto di gag travolgenti, ironia pungente e personaggi ormai iconici per il pubblico italiano. Il gran finale è previsto per le 23:45, quando il cielo di Varcaturo si accenderà con uno spettacolo pirotecnico mozzafiato: una cascata di luci e colori che renderà ancora più magica la serata. L’ingresso è gratuito e l’atmosfera sarà quella ideale per vivere un’esperienza indimenticabile tra fede, comicità e la brezza marina. Per chi non potrà essere presente di persona, l’intero evento sarà trasmesso in diretta su Teleclubitalia, Canale 77, a partire dalle ore 20:30. Un’occasione imperdibile per tutta la comunità e per gli spettatori da casa.