Giugliano, il racconto del marito di una vittima di un incidente in Via Lago Patria: “Si corre troppo qui”

Una terribile notte che il signor Riccardo non dimenticherà mai. Un tragico incidente su via Lago Patria è costato la vita a sua moglie.

Su questa strada si corre troppo: le auto sfrecciano ad alta velocità, ignorano la segnaletica orizzontale, quando è visibile, le regole della strada, le precedenze e le rotatorie. Sono numerosi gli incidenti su questo asse viario e molti i pedoni investiti.

Residenti e commercianti della zona denunciano da tempo la mancanza di sicurezza su via Lago Patria e chiedono interventi urgenti: non solo il rispetto delle norme da parte degli automobilisti, ma anche limiti più severi, semafori funzionanti e dissuasori per evitare nuove tragedie.