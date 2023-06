Una furibonda lite è scoppiata al centro commerciale di Giugliano domenica pomeriggio. A venire allo scontro il marito di una donna e il suo nuovo compagno alla presenza di un bambino di appena 9 anni.

Giugliano, lite tra marito e amante al centro commerciale

Teatro della vicenda un negozio di giocattoli nel parco commerciale di Giugliano dove la donna stava lavorando come commessa. Secondo una sommaria ricostruzione, il marito della donna contesa, nonostante la separazione in corso tra i due, non ha accettato la fine del matrimonio e il fatto che l’ex coniuge abbia intrapreso un’altra relazione. Avrebbe dunque seguito la coppia all’interno del negozio; poi – per ragioni da chiarire – avrebbe ripreso i due con un telefonino scattando foto e girando video.

Quando il nuovo fidanzato della donna si è però accorto della presenza dell’altro all’interno del negozio, ha reagito in malo modo ed è scoppiata una lite furibonda. tra i due sarebbero volati pugni e schiaffi. Nella colluttazione scaffali e giocattoli sarebbero volati in aria.

L’intervento della vigilanza

A quel punto si è reso necessario l’intervento della vigilanza, che ha riportato la calma e diviso i due contendenti così da scongiurare il peggio. La scena si è consumata davanti agli occhi attoniti di un bambino di nove anni, figlio della coppia in fase di separazione, presente nel negozio al momento della lite.