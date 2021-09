“Mio figlio ha sbagliato, non doveva partecipare a quella rapina. Non è però giusto che sia stato picchiato, non si riduce così un minore: lo hanno preso anche a morsi”. È distrutta la mamma di uno dei due minori che l’altra sera, a Giugliano, hanno tentato di mettere a segno una rapina al supermercato Sèbon, sito in via Cataste.

Giugliano. Assalto al supermercato, parla la mamma dell’arrestato

La donna, sentita da Tele Club Italia, ha raccontato che le ragioni che hanno spinto suo figlio e il complice, anch’egli minorenne, a compiere il raid sarebbero altre. Secondo quanto riportato dal Mattino, il ragazzo avrebbe confessato ai Carabinieri di aver voluto rubare quei soldi – 700 euro sottratti dalla cassa automatica del supermercato – per comprarsi abiti e scarpe griffate.

Per la signora, invece, il figlio avrebbe organizzato la rapina per “mangiarsi un panino con gli amici” o forse per “una scommessa tra di loro, finita male. La verità la sanno loro”. Su una cosa, però, è sicura: suo figlio ha sbagliato, il suo comportamento è ingiustificabile.

Nel corso della rapina, prima che intervenissero i Carabinieri, i due baby rapinatori hanno avuto una colluttazione con il titolare del negozio di alimentari e suo figlio, intervenuto per aiutare il padre. Quest’ultimo è stato ferito a colpi di spranga da uno dei due minori. All’arrivo dei militari, i due adolescenti sono stati bloccati e portati in caserma.

“Lo hanno preso a morsi”

La donna ha rivelato anche che suo figlio sarebbe stato anche aggredito, probabilmente durante la zuffa. “Mio figlio è stato preso a morsi. È vero, ha sbagliato ma non si riduce così un minore. Purtroppo non ho potuto fare alcuna foto per dimostrarlo”, racconta ancora la donna.

Dopo l’arresto, il giovane è stato portato al centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, l’altro invece l’è cavata con una denuncia in stato di libertà, poi è stato riaffidato ai genitori. ntrambi sono stati accusati di concorso in rapina e lesioni.