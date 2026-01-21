Giugliano, arrestato 42enne: confezionava droga in un deposito, trovati coca, hashish e marijuana

I carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano, al termine di un servizio di osservazione e controllo sul territorio, hanno arrestato Antimo Tutino, 42 anni, residente a Lago Patria, sorpreso mentre confezionava sostanze stupefacenti all’interno di un deposito di sua proprietà.

L’operazione è scattata nella giornata di ieri, martedì 20 gennaio, quando i militari, dopo un’attenta attività di monitoraggio, hanno deciso di intervenire facendo irruzione nel locale, dove l’uomo stava preparando la droga per la successiva vendita.

Droga e materiale per il confezionamento: trovate bustine e coltelli

Durante la perquisizione nel deposito, i carabinieri hanno rinvenuto cocaina, hashish e marijuana, oltre a diverso materiale utile per il confezionamento come bustine e strumenti per la lavorazione della sostanza. Tra gli oggetti sequestrati anche coltelli utilizzati per tagliare la droga, elemento ritenuto significativo per l’attività di preparazione delle dosi. Le verifiche sono poi proseguite anche nell’abitazione del 42enne, dove i militari dell’Arma hanno rinvenuto un’ulteriore quantità di hashish, aumentando il quantitativo complessivo sequestrato.

Sequestrati 90 grammi di stupefacenti e 615 euro in contanti

Al termine degli accertamenti, il bilancio dell’operazione parla di circa 90 grammi di droga complessiva e 615 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo le formalità di rito, Antimo Tutino è stato condotto in carcere a Poggioreale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle successive decisioni.