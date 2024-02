Giugliano. FinSenas Srl, Agente in attività finanziaria, annuncia l’apertura della nuova Filiale Prexta a Giugliano in Campania, in via Vastarella. Il team è specializzato nell’erogazione di finanziamenti alla persona sotto forma di prestiti personali, cessione del quinto, delegazione di pagamento e anticipo TFS. Il taglio del nastro della nuova sede è fissato per venerdì 23 febbraio alle ore 11.30.

COMUNICATO STAMPA