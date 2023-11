Quattordicesima giornata del campionato di serie C girone C con tanti risultati importanti in vetta. Pari Juve Stabia, ko Avellino e Benevento. Bene il Giugliano

14°Turno, risultati e classifica

Giornata caratterizzata da tanti risultati sorprendenti. La capolista Juve Stabia non va oltre lo 0-0 nel derby con il Sorrento, Cadono Avellino e Benevento, gli irpini perdono il Derby contro un grande Giugliano che fa un bel balzo in classifica a ridosso della zona play off, sanniti che crollano a Monopoli con un secco 3-0. Colpo esterno del Picerno che batte 0-3 il Latina con una grande tripletta di Vitali. Rallenta la Casertana che pareggia 1-1 con il Crotone dopo le 5 vittorie consecutive. Il Taranto si aggiudica il Derby pugliese con il Brindisi sempre più in difficoltà. Foggia che si rilancia battendo il Messina 2-0 allo Zaccheria. Pareggio spettacolare al Viviani 2-2 tra Potenza e Cerignola, Catania che batte 2-1 la Turris all’ultimo respiro, Bouah regala i primi 3 punti a Lucarelli. In zona retrocessione vittoria per 1-0 del Monterosi Tuscia nello scontro sopravvivenza con il Virtus Francavilla

La classifica

JUVE STABIA 29 AVELLINO 26, BENEVENTO 26, PICERNO 26, CASERTANA 24, TARANTO 23, LATINA 22,CROTONE 22, FOGGIA 21, AUDACE CERIGNOLA 20, GIUGLIANO 19, MONOPOLI 18, CATANIA 18, POTENZA 18, TURRIS 13, SORRENTO 13, VIRTUS FRANCAVILLA 12, MESSINA 11, BRINDISI 10, MONTEROSI 9