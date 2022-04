Il 1° maggio 2022 è la giornata in cui ricorre la Festa del Lavoro, momento particolarmente importante per i lavoratori, che ogni anno ricordano le lotte che in passato sono state condotte per ottenere i propri diritti e raggiungere fondamentali traguardi in campo economico e sociale. Vediamo una serie di frasi e immagini da poter inviare su Whatsapp e Facebook per fare gli auguri in modo speciale.

Frasi di auguri di buona Festa del Lavoro, 1° maggio 2022

Ecco alcune frasi belle e significative da poter inviare in occasione della Festa del Lavoro, il 1° maggio 2022.

Maggio viene ardito e bello

con un garofano all’occhiello

con tante bandiere nel cielo d’oro

per la festa del lavoro.

(Gianni Rodari)

Buon 1 Maggio a tutti !

(Gaia93712891, Twitter)

Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento,

tormento di non averlo,

tormento di fare un lavoro che non serva, non giovi a un nobile scopo.

(Adriano Olivetti)

A chi lo difende, a chi lo sta cercando e soprattutto a chi lo ha perso, buona Festa del Lavoro.

(vinkweb)

Buon 1 maggio!

(Anonimo)

(Umberto Saba)

(Lev Tolstoj)

L’articolo Uno della nostra Costituzione ci dice che l’Italia è una Repubblica fondata sul Lavoro. In altre parole, si dichiara che il pilastro fondante del nostro Stato non è un’astrazione ideologica, ma la concretezza del lavorare e del produrre.

(Andrea Camilleri)

(Andrea Camilleri) Prima dei 30 anni, troppo giovane, senza esperienza.

Dopo i 50 anni, troppo vecchio, troppo caro.

Per molti la speranza di lavoro è di 20 anni contro una speranza di vita di 100 anni.

(Bernard Pivot)

(Piero Fassino)

(Sandro Pertini)

Che la storia condannerà la nostra società è profezia facile a farsi. Basterebbe il solo fatto della disoccupazione

(Don Lorenzo Milani)

(Don Lorenzo Milani) – Vieni alla festa dei lavoratori?

– No, vado a quella dei disoccupati. C’è più gente.

(Anonimo)

Un pensiero ai disoccupati, ai sottopagati, agli sfruttati. E alle donne che a parità di qualifica troppo spesso guadagnano meno degli uomini.

Buon 1° Maggio!

(Chiara Giaccardi)

di quello che egli si procura

con il proprio lavoro fisico e intellettuale.

Né vi è bene che non possa

essere acquistato con lavoro,

né soddisfazione che non possa

essere data dal lavoro.

(Samuel Smiles)

alle porte del suo Regno:

Fammi vedere le mani;

saprò io se ne sei degno.

L’operaio fa vedere

le sue mani dure di calli:

han toccato tutta la vita

terra, fuochi, metalli.

Sono vuote d’ogni ricchezza,

nere, stanche, pesanti.

Dice il Signore: Che bellezza!

Così son le mani dei Santi!

(Renzo Pezzani)

(Gustave Flaubert)

(Thomas Carlyle)

(Papa Francesco)

(Anonimo)

(Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 1, 1947)

(Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 36, 1947)

(Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Art. 23, 1948)

Immagini di auguri buona Festa del Lavoro

Ecco una serie di immagini di auguri da inviare per la Festa del Lavoro il 1° maggio 2022.